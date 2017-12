Lot (2) wordt wakker en vader ontdekt daardoor brand

De kerstlunch kan doorgaan in het tijdens de kerstnacht door brand getroffen huis te Venhorst. En is tevens verjaardagslunch. ,,Zesendertig jaar geleden ben ik 's nachts om half drie geboren, nu lag ik om half drie met een brandblusser op het dak", vertelt Jan Versteden.

Nuchter maar vooral dankbaar blikt Versteden terug op de nacht waarin zijn bijna twee jaar oude dochtertje hem wekte met wat gehuil: ,,Onze Lot slaapt anders altijd als een roos. Zij wordt nooit wakker en net nu wel. Was het anders gelopen dan waren we misschien wel nooit meer wakker geworden.''



Voor de korte terugblik op de brand verlaat Versteden even de tafel vol verjaardagsvisite. De benedenverdieping van het huis, met woonkamer, zijn gewoon bruikbaar gebleven.



Om kwart over twee werd Versteden wakker. Hij ging bij zijn dochtertje kijken en wilde net weer naar bed gaan toen hij iets over het dak hoorde rollen: ,,Zoals wanneer een kraai een noot op het dak laat vallen, zoiets. Ik keek naar buiten en zag op de muur van de schuur achter het huis het schijnsel van vuur. Meteen besefte ik dat er brand moest zijn."

Brandblusser

Jan Versteden riep zijn vrouw wakker. Zij bracht hun twee kinderen in veiligheid bij Jans ouders, die naast hen wonen. Jan haalde intussen een ladder en een brandblusser uit de schuur en vloog het dak op. Geholpen door zijn vader spoot hij uiteindelijk drie blussers leeg op de brandhaard. De vlammen leken weg maar keerden telkens weer terug. De inmiddels gearriveerde brandweer doofde het vuur uiteindelijk.



De brand is ontstaan op de plaats waar de schoorsteenpijp door het dakbeschot gaat. Waarom, is Jan Versteden een raadsel: ,,Die pijp zit daar zo al 36 jaar." Het dak is nu behoorlijk beschadigd en zal hersteld moeten worden. Via de verzekering wordt maandagmiddag alvast een noodreparatie uitgevoerd.

Verjaardagsvisite