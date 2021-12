Lotte (17) is met kerst weer bij haar overleden zusje Jette: ‘Hopelijk ben je nu vrij van pijn’

Twee witte kistjes staan naast elkaar, in een bloemenzee. De linker meet 60 centimeter, de rechter 1.60 meter. Hierin rusten twee meisjes. Kleine Jette is vijftien jaar geleden begraven. Lotte, die lang en liefdevol is verzorgd in kinderdagcentrum De Toermalijn in Hengelo, is net geen 18 jaar geworden. Nu worden ze gecremeerd, op wat Jette’s 16de verjaardag zou zijn geweest.