LTO roept boeren op maandag te protesteren bij provinciehuizen

Landbouworganisatie LTO Noord roept haar leden op morgen om 12.00 uur te demonstreren bij de provinciehuizen. De organisatie schaart zich achter de boeren. LTO Noord wil dat de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel gaan. De regels hebben grote impact op boerenbedrijven en gezinnen.

Daartoe stuurde de belangenbehartiger van de boeren vrijdag een brandbrief aan colleges van Gedeputeerde- en Provinciale Staten. Om het standpunt kracht bij te zetten, roept LTO Noord haar 14.000 leden op om komende maandag om 12.00 uur actie te voeren bij noordelijke provinciehuizen.

‘Wake-up call’

Volgens de belangenbehartiger van de boeren, lopen provinciale beleidsegels op verschillende punten vooruit op rijksbeleid en zouden ze een grote impact hebben op boerenbedrijven en -gezinnen.

Vrijdag lieten boeren in Friesland en Brabant al van zich horen, in Friesland gingen de provinciale beleidsmaatregelen al van tafel. LTO Noord voorzitter Dirk Bruins: ,,Dit zou een wake-up call moeten zijn voor alle provincies.’’

Slachtoffer stikstofdossier

In de bewuste brandbrief stelt LTO Noord: ‘Alles dat met infrastructuur, spoorwegen, vaarwegen, luchtvaart en woningbouw te maken heeft blijft buiten schot, waarmee de gevoelens dat de agrarische sector in het stikstofdossier wordt geslachtofferd, worden bevestigd’.

Bruins voegt daaraan toe dat Nederlandse boeren jarenlang op allerlei manieren hebben meegewerkt om tot toekomstbestendige land- en tuinbouw te komen. ,,Al die inzet zien we nergens terug in de impasse waarin we nu zijn beland. Land- en tuinbouw lijkt ineens het probleem.’’

De druppel

Volgens Bruins wordt daarnaast volledig voorbij gegaan aan de belangrijke bijdrage die de Nederlandse landbouw volgens hem levert aan ‘tal van maatschappelijke- en voedselvraagstukken’.

,,We zijn het zat dat de overheid niet naar ons luistert en dat de provincie vervolgens ook nog eens zijn eigen interpretatie van de beleidsregels geeft is voor ons de druppel. Wij willen blijven ondernemen nu en in de toekomst!”

Woensdag Randstad?

Het is voor het eerst dat LTO zich aansluit bij de radicalere boerenacties. Tot nu toe hield de belangenorganisatie zich daarvan afzijdig. Of LTO zich aansluit bij het landelijke protest komende woensdag in de Randstad, moet nog blijken.