LTO-voorzitter Sjaak van der Tak kreeg thuis bezoek van boze boeren

,,Het belangrijkste is dat we dit niet in de privésituatie willen, waar huisgenoten of familieleden bij betrokken kunnen raken”, zegt Van der Tak. ,,We zijn zeer bereid om met groepen te spreken, maar dat doe je op een fatsoenlijke manier door dat vooraf aan te kondigen. Dat zeg ik niet alleen voor mij, maar voor alle andere voorzitters binnen de LTO, of ze nou voorzitter voor de melkvee, akkerbouw of regio’s zijn. Dit hoort niet op een privéterrein.’’