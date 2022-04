Luchtmacht nog helemaal niet klaar voor bommen gooien met ‘drones’

OM: Gedode overvaller goudtrans­port schoot met hagelge­weer op politie

De overvaller die door de politie in Broek in Waterland werd gedood na de brute beroving van een goudtransport in Amsterdam vorig jaar mei, schoot tijdens de vlucht gericht met een shotgun (hagelgeweer) op agenten die hem achtervolgden. Dat is volgens het Openbaar Ministerie gebleken uit onderzoek.

