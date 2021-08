Luchtverfrisser bij de hand: caissières hebben last van stinkende en scheldende daklozen

Coronacij­fers blijven dalen: minder nieuwe patiënten in ziekenhuis en minder positieve testen

10 augustus In de afgelopen week zijn er 14 procent minder positieve coronatesten gemeld dan in de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten dat met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen werd, is gedaald met 27 procent. Op de intensive cares werden 13 procent minder nieuwe coronapatiënten opgenomen. Het reproductiegetal ligt onder de 1.