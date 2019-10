Bedreigin­gen voor man die ‘eindelijk’ een kat doodrijdt en het filmt

3 oktober Een video van een man die viert dat hij een kat heeft doodgereden, levert veel boze reacties op. In het filmpje stapt een man van een brommer omdat hij een kat heeft aangereden en viert hij dat heel blij. ,,Het is me eindelijk gelukt! Ik heb een poes doodgereden!” De maker van de video wordt inmiddels bedreigd, laat de politie weten.