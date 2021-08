Lucia leeft zoals 10.000 jaar terug in de tijd: ‘Omarm je innerlijke oermens’

UPDATE/VIDEO Jongen (15) aangehou­den voor betrokken­heid bij dood Joshua (15) in Rotterdam

30 juli De jongen die donderdagmiddag om het leven kwam bij een steekpartij in Rotterdam-Beverwaard is de 15-jarige Joshua. Dat bevestigt zijn stiefvader tegenover het AD. Hulpverleners deden een poging tot het reanimeren van de Rotterdamse tiener, maar hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een 15-jarige Rotterdammer is vrijdagochtend aangehouden voor mogelijke betrokkenheid.