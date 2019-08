Lugubere vondst bij winkelcentrum in Zaltbommel: vrouw vindt hondenpoot

Pasgeboren pandaatje voor het eerst naar buiten in Artis

12:55 In die Amsterdamse dierentuin Artis is een pasgeboren kleine panda-jong voor het eerst naar buiten gegaan. Geheel zelfstandig was de trip niet: moeder droeg het jong aan haar nekvel door het verblijf. Volgens Artis doet de moeder dit zodat het dier al aan haar nieuwe omgeving kan wennen.