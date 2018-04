Lugubere vondst: voorbijganger vindt schedel in Tiel

Nederlandse band belazerd door grote Britse oplichtersbende in muziekwereld

15:53 De Amsterdamse band Counting Wolves is een van de slachtoffers van een mega-oplichtingszaak in de Britse muziekwereld. Het Londense bedrijf Band Management Universal (BMU) beloofde talentvolle bands gouden bergen, maar verdween van de radar zodra er 'borg' was betaald. Britse media spreken van de 'grootste oplichtingszaak in de muziekbusiness in 20 jaar'.