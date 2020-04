Luid en indrukwekkend eerbetoon op Erasmusbrug: 'Verdomme, Theo was pas 57’

Een afscheid van een dierbare dwingt nabestaanden in deze moeilijke tijd tot creatieve oplossingen. De uitvaart van de aan corona overleden Theo Eikelhof (57) was wat dat betreft een schoolvoorbeeld van hoe bijzonder én persoonlijk het tóch kan zijn. ,,Een eerbetoon op de Erasmusbrug én op zijn geliefde golfbaan, ik heb zelden zo'n uitvaart meegemaakt.”

Het overlijden van Theo Eikelhof is in zijn woonplaats Barendrecht als een bom ingeslagen. Theo was pas in de vijftig en zo gezond als een vis. Hield van fietsen en skiën, dronk niet, rookte niet. Mankeerde eigenlijk helemaal niets, tot het coronavirus hem te pakken kreeg. Niemand die ooit had kunnen denken dat een ski-vakantie met vrienden in Oostenrijk hem uiteindelijk fataal zou worden.

Maar als donderslag bij heldere hemel belandde Theo na zijn minivakantie plots op de intensive care met zware ademhalingsproblemen. Daar vocht hij twee weken voor zijn leven. Net op het moment dat het beter leek te gaan en hij van de beademing mocht, sloeg het virus onverbiddelijk toe. ,,Het virus steeg ineens naar zijn hoofd en toen was het binnen een halve dag gedaan. We zijn totaal verbouwereerd”, zegt uitvaartonderneemster Monique Maurik, toevallig een bekende van Theo.

,,In plaats van dat we zijn terugkeer konden vieren, moesten we nu bedenken hoe we op een waardige manier afscheid van hem konden nemen”, verzucht Maurik. Als uitvaartonderneemster moet zij zich in tijden van corona meermaals in allerlei bochten wringen om nabestaanden een afscheid te gunnen waar ze recht op hebben.

Natuurlijk is er sprake van respect en emotie, maar niet op een manier die uitvaartondernemers willen. Dat is verschrikkelijk moeilijk, zegt ze. ,,In het geval van Theo dacht de familie: willen we dat nou? In een aula zitten met dertig man? Geen knuffel, geen arm om de schouder. Alles op anderhalve meter afstand...”

Volledig scherm Muurbeschildering ter nagedachtenis aan Theo. © Monuta

Erasmusbrug

Nee, klonk het resoluut. En zo staken familie en vrienden de koppen bij elkaar en kwamen ze met een afscheid dat nog lang na zal dreunen. Het begon allemaal in Rotterdam, waar een complete rouwstoet enkele minuten de complete Erasmusbrug bezet hield. Vanaf het water klonk een enorm kabaal. ,,De Rotterdamse haven had opgeroepen om collectief te gaan toeteren. Niet alleen voor Theo, maar voor alle coronapatiënten. In het kader van verbroedering in deze vreselijke tijden. Het was ongelooflijk mooi. Om kippenvel van te krijgen.”

De rouwstoet ging onder leiding van Maurik verder naar de golfbaan van Krimpen aan den IJssel, waar Theo met regelmaat op de baan stond. Nabestaanden stonden daar vlak voor de ingang en lieten alle vrienden en kennissen langzaam passeren. ,,Uitstappen om een knuffel te geven was niet mogelijk, dus alle bestuurders stopten hun auto vlak bij de familie en maakten een gebaar met de hand op het hart. Allemaal op afstand, maar toch dichtbij. Ik heb als uitvaartonderneemster zelden zoiets gezien. De nabestaanden vonden het machtig mooi.”

‘Verdomme, hij was in de vijftig’

Het afscheid maakte eveneens indruk op passerende automobilisten, zegt Maurik. ,,Er was geen ergernis dat het verkeer eventjes vaststond. Er was louter begrip en liefde.” Ongeveer vijfhonderd mensen brachten op de golfbaan een laatste groet. Iedereen had een bloemstuk bij zich. ,,Theo zou dit zo mooi hebben gevonden. Zo zie je maar dat uit hele slechte dingen ook iets prachtigs kan ontstaan.”

Het coronavirus blijft naar verwachting nog wel even onder ons, en dat is precies de reden waarom de nabestaanden graag hun verhaal willen delen. ,,Ze hopen mensen te inspireren dat zelfs in deze verschrikkelijke tijden een afscheid heel mooi en liefdevol kan zijn. Natuurlijk had het nooit zo ver moeten komen. Verdomme, Theo was pas in de vijftig, hij had oud moeten worden. Maar zo zie je maar dat het gewoon Russische roulette is, dat hele coronavirus.”