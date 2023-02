Luikje in containers is gevaarlijk voor katten: ‘Straks ligt Gijs tussen het vuilnis!’

Zieke Tamara woont al vijf maanden in volgepakte auto: ‘Iedereen laat mij in de steek’

De vijftigjarige Tamara bivakkeert al vijf maanden in haar auto in de Spoorlaan in Oss. Haar gezondheid gaat hard achteruit, maar het lukte hulpverleners tot op heden niet haar uit de auto te krijgen. ‘Als iemand niet wil, dan kun je vaak heel weinig.’

6:46