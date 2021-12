Luis en zoon Max ontroerden Nederland: ‘Waarom moet je je verbergen als je arm bent?’

Pillenroof­ster (32) staat op zwarte lijst, maar waarschu­wings­re­gis­ter met rotte appels verdwijnt in 2022

De 32-jarige pillenroofster die in Den Haag en Delft 150 weerloze bejaarden in verpleeghuizen hun medicatie onthield staat op een zwarte lijst van medewerkers in de langdurige ouderenzorg. Maar dat waarschuwingsregister van zorgverleners die bewoners hebben mishandeld of bestolen wordt volgend jaar opgedoekt.

26 december