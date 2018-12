Lunterse boer geeft weerwoord na beelden Animal Rights: ‘Ik wil juist dat het beestje goed ligt’

Hij kreeg doodsbedreigingen nadat beelden vanuit zijn boerderij door Animal Rights naar alle media gestuurd werden. Van de Lagemaat is niet snel onder de indruk, maar het deed hem wel wat. ,,Natuurlijk doet het je wat als iemand belt en zegt dat je er morgen niet meer bent.’’ Toch wil hij nu graag zijn verhaal doen. En het grote bord voor aan de weg met de letters ‘kom kijken bij de boer’ gaat hij niet weghalen. Iemand suggereerde dat nadat hij telefonisch was bedreigd. ,,Ik zei: ik zet er zelfs vijf bij.’' Wel heeft hij aangifte gedaan van de bedreigingen, en van het illegaal filmen in zijn stallen. Een medewerker van Animal Rights kwam, volgens de boer maar twee dagen lang, werken in dit bedrijf en in Nuenen. Dat was in de zomer. Deze maand bracht animal Rights de beelden naar buiten om te laten zien dat de dieren een ‘ellendig en dieronterend bestaand’ zouden hebben. Veel media pikten het verhaal op met harde koppen.



Zichtstal

De Lunterense boer doet zijn verhaal in zijn zichtstal. Vanuit grote glazen ramen kan iedereen hier uitkijken op de grote stallen waar honderden zwangere zeugen door de stro lopen of erin liggen. Enkele jaren terug bouwde hij deze stal zelfs als voorbeeld voor de sector. Een strostal met extra ruimte juist om mensen te laten meekijken op de boerderij. ,,Eigenlijk zou iedere schoolklas hier langs moeten komen. Mensen weten niet meer hoe het gaat op een boerderij.’’