Luxetaks voor drinkwater: plan van waterbedrijven moet zuinigheid stimuleren

Cees Engel van omstreden Brabantse camping Fort Oranje overleden

Cees Engel, die in het verleden eigenaar was van de beruchte camping Fort Oranje in het Brabantse Rijsbergen, is overleden. Dat meldt juridisch adviseur Jeroen Pols, die Engel veel heeft bijgestaan bij rechtszaken. In de afgelopen jaren voerde Pols veel processen met Cees’ zoon Willem Engel en diens beweging Viruswaarheid.

15 augustus