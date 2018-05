'Ma komt ook in zo’n dichtgeritste lijkzak te liggen'

Uniformen weg na hondsbruta­le inbraak in politiebu­reau Haren

12:14 De politie Noord-Nederland is in verlegenheid gebracht door een hondsbrutale inbraak in het politiebureau van Haren. Afgelopen nacht zijn er verschillende uniformstukken meegenomen. Criminelen gebruiken politieuniformen voor overvallen, ontvoeringen en babbeltrucs.