Maandenlange celstraffen voor complotdenkers: ‘Zijn voor eigen rechter gaan spelen’

De complotdenkers Joost Knevel, Wouter Raatgever en Hans Meijer zijn vanmiddag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot maandenlange celstraffen. De groep raasde en tierde in online videojournaals over nekschoten, executies en tribunalen voor de ‘sado-pedo elite’

,,Een stroom van concrete en strafbare beschuldigingen.” Zo bestempelde de rechtbank de uitspraken van de groep. De drie stonden terecht voor smaad, laster, bedreiging en opruiing. Knevel kreeg 15 maanden celstraf waarvan 4 voorwaardelijk te horen. Raatgever kreeg 18 maanden cel waarvan 6 voorwaardelijk. Meijer moet een taakstraf van 100 uur uitvoeren. Laatstgenoemde werd veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, die hij al in voorarrest heeft gezeten. Daardoor hoeft hij niet terug de cel in. De rechter legde de mannen ook een verbod op om online over deze onderwerpen te publiceren of deel te nemen aan chatgroepen.

De cabal

Volgens de in Bodegraven opgegroeide Joost Knevel, een van de verdachten, was er in de jaren 80 van de vorige eeuw een pedofielennetwerk actief dat jonge kinderen op satanisch-rituele wijze misbruikte. Het misbruik vond plaats in Bodegraven en Knevel was, naar eigen zeggen volgens zijn onlangs hervonden herinneringen, een van de slachtoffers. Het netwerk bestond volgens hem onder andere uit een voormalig huisarts en ‘een man met rood haar’.

Meerdere meisjes en getuigen zouden zijn vermoord, nadat ze die man hadden gezien. Toen Knevel tijdens een coronapersconferentie RIVM-baas Van Dissel zag, concludeerde hij dat hij ‘de rode man’ moet zijn geweest. Het netwerk zou nu de hand boven het hoofd worden gehouden door ‘de elite, de cabal’ onder leiding van Mark Rutte, stellen de complotdenkers.

Soldaten

Het verhaal van Knevel werd omarmd door Wouter Raatgever, Hans Meijer en Micha Kat. Zij verspreidden het verhaal via verschillende online kanalen. De groep, die inmiddels werd gevolgd door duizenden mensen, riep op om massaal naar Bodegraven af te reizen en daar bloemen te leggen op de graven van vermeende slachtoffers. Een deel van de volgers deed dit ook daadwerkelijk. Andere volgers, ook wel ‘soldaten’ genoemd, uitten ook bedreigingen aan het adres van Van Dissel.

Volledig scherm Complotdenkers in Bodegraven leggen bloemen bij de begraafplaats. © Ricardo Smit

De bedreigingen hadden veel impact. De voormalig huisarts, die nog steeds in Bodegraven woont, werd zonder bewijs beschuldigd van kindermisbruik. Hij deed aangifte tegen de groep. Jaap van Dissel, die gefilmd werd door Raatgever terwijl hij naar het ziekenhuis in Leiden fietste, moest beveiligd worden. Tijdens de eerste zittingsdag las een RIVM-medewerker een verklaring voor, waarin werd beschreven dat Van Dissel ‘zich niet langer vrij kon bewegen’. Van Dissel heeft nooit in Bodegraven gewoond en ontkent op enige manier betrokken te zijn bij het misbruik.

Nekschot

De rechtbank in Den Haag trok twee dagen uit voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Micha Kat, de vierde complotdenker, stond nog niet terecht. Hij zit in een cel in Noord-Ierland, waar hij al een aantal maanden wacht op zijn uitlevering aan Nederland. Vorige week donderdag, op de eerste zittingsdag, vertelden de andere drie verdachten dat ze de zaken verkeerd hebben aangepakt. Ze hadden niet moeten roepen dat degene die RIVM-baas Jaap van Dissel ‘een nekschot zou geven een held is’, dat Mark Rutte ‘de zee in gedreven moet worden’ en dat Hugo de Jonge binnenkort ‘geëxecuteerd zou worden’.

Op de tweede zittingsdag werd echter duidelijk dat Knevel en Raatgever niet afwijken van het verhaal dat het misbruik echt heeft plaatsgevonden. ,,Mijn hart huilt dat Joost niet gehoord, geloofd en onderzocht wordt”, aldus Raatgever. Meijer wilde de zaak het liefst zo snel mogelijk laten rusten. ,,Het gepraat over mezelf ben ik zat. Het houdt me iedere dag bezig.”