Maart is extreem zonnig begonnen: meeste zonuren sinds 1976

videoMet gemiddeld over het land 85 tot 88 uren zon zijn de eerste tien dagen van maart extreem zonnig. Het oude record uit 1976 wordt vandaag al verbroken en ook morgen is er veel ruimte voor de zon, meldt Weerplaza.

Tot vandaag scheen de zon deze maand gemiddeld over het land al bijna 69 uur. ‘Vandaag komt hier ruim 9 uur bij en morgen nog eens ruim 8 uur’, meldt weerman Johnny Willemsen. ‘In totaal komt het aantal uur zon in de eerste tien dagen uit tussen 85 en 88 uur.’ Het huidige record voor begin maart stamt volgens hem uit 1976 en bedraagt 72,4 uur. ‘Deze waarde wordt aan het einde van deze (woensdag)ochtend overschreden.’ Morgen doet de zon er nog een schepje bovenop.

Het aantal zonuren wordt voor Nederland bepaald aan de hand van de vijf hoofdstations: De Bilt, Vlissingen, Den Helder, Maastricht en Eelde (bij Groningen). Van deze vijf KNMI-weerstations wordt het gemiddelde genomen.

Droog

In grote delen van het land is het de eerste tien dagen van deze maand ook helemaal droog. Op 1 maart viel in het westen en noorden volgens Willemsen wat regen. ‘Op veel plaatsen werd slechts 1 of 2 millimeter gemeten. In de Kop van Noord-Holland en op Texel, Vlieland en Terschelling viel met 5 tot 8 millimeter wat meer. In het zuiden, midden en oosten van het land bleef het op de meeste plaatsen helemaal droog’, aldus de weerman.

Op alle andere dagen deze maand bleef het in heel Nederland droog en ook vandaag en morgen valt nergens neerslag.

Hogedrukgebieden

Of maart 2022 ook een droogterecord zal verbreken is volgens hem nog niet te zeggen. ‘Met één flink natte dag loop je dit record al mis. De droogste maartmaand ooit gemeten was maart 1929 met slecht 9,5 mm.’

Hogedrukgebieden houden de hele maand invloed op het weer in Nederland, verwacht Willemsen. Daardoor is er de komende weken volgens hem een goede kans op droog en zonnig weer. Maart 2022 lijkt daarmee een kanshebber voor de zonnigste maartmaand ooit gemeten. ‘De meest zonnige zaaimaand tot dusver is maart 2014. In dat jaar scheen de zon verspreid over het land 208 uur.’

