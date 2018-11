Maastrichtse coffeeshops torpederen experiment met staatswiet: ‘Een wangedrocht’

De gemeente Maastricht meldde zich voor zo'n proef aan. Maar in een brief aan burgemeester Annemarie Penn en de gemeenteraad noemen de Maastrichtse coffeeshophouders het experiment ,,een smakeloos compromis van het huidige kabinet''. ,,Een wangedrocht'', licht de Maastrichtse coffeeshophouder Marc Josemans toe.



,,Dit is geen experiment maar een doelbewuste manier van aanpak om iedere mogelijkheid tot succes in de kiem te kunnen smoren'', schrijft Josemans namens de Maastrichtse coffeeshops. ,,Mág er misschien niks bereikt worden?‘’

De illegaliteit injagen

Josemans denkt dat het experiment nog meer mensen de illegaliteit injaagt. ,,Er mag door de deelnemende coffeeshops geen buitenlandse hasj meer worden verkocht, alleen in Nederland geproduceerde producten. Ook word je beperkt tot hetzelfde aanbod dat iedereen heeft. Dit betekent dat we dan willens en wetens wederom een grote groep klanten aan het illegale (straat)circuit zullen moeten afstaan’’



De gemeente Maastricht reageert: ,,We kennen op dit moment de definitieve randvoorwaarden voor het experiment nog niet. We kunnen daarom geen inschatting maken over de gevolgen van het afhaken van de coffeeshophouders.” Sinds 2012 hanteert Maastricht het zogeheten ingezetenencriterium, om buitenlandse drugstoeristen te weren. Alleen wie in Nederland woont, mag in coffeeshops cannabis kopen.

Zichtbare overlast afgenomen