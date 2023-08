Maasvlakte-konijnen lijken het naar hun zin te hebben op Vlieland: ‘Kijk, een avontuurlijke Rotterdammert!’

MET VIDEO Tientallen vallende sterren per uur dit weekend, met deze tips bezorg je jezelf een spektakel­show

Een telescoop of verrekijker heb je niet nodig, wél warme kleding en een ligstoel. Dit weekend kun je tientallen vallende sterren per uur zien in Nederland. Mathijs Kuiper van Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht legt uit wat je precies ziet én geeft tips hoe en waar de vallende sterren het beste te zien zijn.