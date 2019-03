Machiel Kuijt ook in Nederland vervolgd om drugssmokkel

Hij staat woensdag samen met twee medeverdachten uit Amsterdam en Amstelveen terecht.



Kuijt zou op 1 december 2017 betrokken zijn geweest bij de export van MDMA. Zijn medeverdachten worden ook beschuldigd van de jarenlange handel in cocaïne, heroïne en hennep. Kuijt is gearresteerd in Spanje en aan Nederland overgedragen.



Dat hij van harddrugshandel wordt verdacht, is opmerkelijk gezien zijn verleden.



Heroïnesmokkel

Hij was in Thailand in het voorjaar van 1997 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij heroïnesmokkel. Hij kreeg na een langdurig en geruchtmakend proces levenslang en zat tot 2007 onder zware omstandigheden in de beruchte Bangkwan-gevangenis - veelal geketend. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn.



Aanleiding voor de Thaise zaak was de arrestatie van zijn Thaise ex-vriendin Linda Sanguan Pramoonchakka, met wie hij twee dochters heeft. Zij had samen met haar neef 748 gram heroïne bij zich in hun auto.



Pattaya

Kuijt had zijn ex in zijn vakantie bezocht in Pattaya - een roemrucht sekstoeristenoord - en was in een taxi op weg naar het vliegveld van Bangkok toen ook hij werd aangehouden.



Zijn ex kreeg 33 jaar cel. Ze had bezworen dat Kuijt niets van de drugs wist. Kuijt werd eerst vrijgesproken, maar in hoger beroep tot levenslang veroordeeld. In maart 2006 werd die veroordeling definitief.



Op grond van een verdrag met Thailand werd hij in maart 2007 naar Nederland overgebracht, waar hij onmiddellijk werd vrijgelaten omdat hij zijn naar Nederlandse maatstaven vertaalde celstraf al had uitgezeten.



Strafzaak

Nu is hij verwikkeld in een strafzaak waarin hij volgens zijn advocaat Tim Vis een heel kleine rol speelt naast de twee hoofdverdachten die, inderdaad, van veel meer handel in hard- en softdrugs worden verdacht.



"De raadkamer van de rechtbank heeft al bij de eerste voorgeleiding (kort nadat Spanje hem aan Nederland had overgeleverd) in zeer ronde bewoordingen gesteld dat uit de bewijsmiddelen niet kan blijken dat hij überhaupt iets met drugshandel te maken heeft gehad," zegt Vis. Kuijts voorarrest werd opgeheven. Justitie ging in beroep, maar trok dat appèl in, waardoor Kuijt zijn strafzaak in vrijheid kon afwachten.



Raadsman Vis zegt verbaasd te zijn dat het Openbaar Ministerie (OM) de strafzaak doorzet en Kuijt voor de rechter brengt. "Het OM heeft niet duidelijk kunnen maken wát Kuijt precies zou hebben gesmokkeld, in welke vorm, en hoe hij überhaupt in dat transport te plaatsen zou moeten zijn."



Contact

Vis wil niet zeggen of Kuijt zijn medeverdachten kende. Hij zegt dat Kuijt 'sinds die Thaise historie' en zijn terugkeer in Nederland geen enkel contact meer had gehad met politie en justitie - tot hij voor deze zaak werd gearresteerd.



Vóór de affaire in Thailand was Kuijt geregeld met politie en justitie in aanraking gekomen voor een verscheidenheid aan misdrijven, maar dat is wel héél lang geleden, stelt Vis. "Eéns een dief is gelukkig niet altijd een dief. De reclassering heeft vastgesteld dat er geen enkele aanwijzing is voor recidive."