Maffialid in Amsterdam blijkt te zijn doodgeschoten

Maffialid Saverio Tucci, die vorige week dood werd aangetroffen in een auto in Amsterdam-West, is geliquideerd met een vuurwapen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan deze krant.

In de maffiamoordzaak heeft het OM drie verdachten op het oog. Twee van hen zitten nog in voorarrest.

Verder blijft het angstvallig stil rond de zaak. Het OM wil slechts kwijt dat het slachtoffer ‘een 44-jarige Italiaan’ is. Politiebronnen bevestigden eerder aan deze krant dat het gaat om Saverio Tucci, een vooraanstaand lid van de Zuid-Italiaanse maffiaclan Libergolis.

Saverio Tucci zou volgens zijn vrouw voor een paar dagen ‘op zakenreis’ naar Amsterdam zijn gegaan, melden lokale Italiaanse kranten. Volgens haar ging het om autohandel.

Drugshandel

Tucci is een bekende van de Italiaanse politie en zat al eens in de gevangenis voor drugshandel. In 2004 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5,5 jaar na een uitgebreid onderzoek naar maffiapraktijken in en rond Bari. Repubblica meldt dat Tucci bekendstaat als 'de man met het Engelengezicht’, vanwege zijn felblauwe ogen.

De crimineel was eerder het doelwit van een liquidatie. In 2012 ontsnapte hij aan een moordpoging. Zijn broer was eerder minder gelukkig: die werd in 2001 om het leven gebracht.

Bloedvergieten

De Libergolis is een maffiaclan die opereert vanuit de stad Manfredonia nabij provinciehoofdstad Foggia. De clan is nauw verbonden met de Sacra Corona Unitá (SCU), die eerder bloed vergoot in en rond Amsterdam.

In 2002 vond de politie twee doodgeschoten Brazilianen langs de A12 bij Woerden. Ze waren slachtoffer van een ripdeal door de SCU. Een jaar daarvoor was dezelfde groepering verantwoordelijk voor de moord in Amsterdam-Zuid op Giuseppe Lezzi, een maffialid dat geen vertrouwen meer genoot.

Maffia in Nederland