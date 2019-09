Mag je een hond aankijken? Deze en meer vragen beantwoord

Brandweer onderzoekt blusschuim vanwege chemische stoffen

7:00 Brandweer Nederland doet onderzoek naar de vraag of er geblust kan worden zonder blusschuim te gebruiken dat slecht is voor het milieu. In dit blusschuim zitten namelijk de inmiddels veelbesproken PFAS-stoffen; onverwoestbare fluorhoudende stofjes die nog tientallen jaren in de grond kunnen blijven zitten en zo schade aan de natuur kunnen aanbrengen.