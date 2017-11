Magda kon geen pen vasthouden, nu kan ze (bijna) alles

Van Loon werkt sinds 2008 in het Rode Kruis Ziekenhuis. Na de afronding van zijn opleiding in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam specialiseerde hij zich in Australië in handchirurgie. Hij opereert slachtoffers in het brandwondencentrum, zet afgerukte vingers er weer aan en behandelt chronische aandoeningen aan de hand en pols, zoals artrose.



Bij de behandeling van reuma wordt, vaak door onwetendheid, te weinig gebruikgemaakt van plastische chirurgie, vindt Van Loon. ,,Mensen denken dat wij alleen cosmetische ingrepen doen.



Dat is niet zo. In Engeland, Duitsland en België zijn veel handchirurgen, maar in Nederland is het een ondergeschoven kindje. Daardoor wordt er soms niet geopereerd of worden operaties uitgevoerd door chirurgen die niet gespecialiseerd zijn. Als je te lang wacht met opereren, kan de toestand van het gewricht zo zijn verslechterd dat het alleen nog kan worden vastgezet.’’



Volgens de arts is een patiënt het meest gebaat bij behandeling van een team waarin een reumatoloog, een plastisch chirurg en een revalidatiearts samenwerken. ,,Helaas zijn er nogte weinig van dit soort teams in Nederland. Het hangt voornamelijk af van de reumatoloog of een patiënt wel of niet wordt verwezen naar een plastisch chirurg.’’