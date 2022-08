Magneetvisser vist lichaam op uit grachten Amsterdam, politie doet onderzoek

Politie onderzoekt dood van vrouw op de N18: zwaar gewonde fietsster aangemerkt als verdachte

De politie onderzoekt de dood van een vrouw die in de nacht van zondag op maandag op de N18 bij Haaksbergen werd gevonden, pal achter een viaduct. Ze is in ieder geval omlaag gevallen. Een zwaar gewonde vrouw die bij haar was, is als verdachte aangemerkt.

17:28