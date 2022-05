Magneetvissers halen rokend explosief uit viswater in Limburg

Politie al drie dagen op rij in actie bij Kamp van Zeist, COA werkt aan oplossing voor woedende vluchtelin­gen

Geschrokken van de protesten en het geweld in de noodopvang voor vluchtelingen in Kamp van Zeist, gaat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kijken of de leefomstandigheden snel beter kunnen. Volgens de opvangorganisatie kampt de locatie nog met kinderziektes.

2 mei