Maikel gunt iedereen óók een energierekening van 0 euro

Maikel de Bakker heeft geen last van leedvermaak over huishoudens die met pijlsnel stijgende gasprijzen te maken hebben. Dat had gekund, want zijn eigen energierekening komt onder de streep op 0 euro uit. ,,Dat is wat ik iedereen wens”, zegt hij.