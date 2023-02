Malek F. stak drie mensen neer en maakt kans op verlof: slachtoffer ‘leeft voortdurend in angst’

Malek F., die in 2018 bij de Haagse Hogeschool drie mensen neerstak, kan mogelijk toch met verlof. Dat is te lezen in een brief van het Informatiepunt Detentieverloop (IDV), die in handen is van het AD. Een van zijn slachtoffers reageert geschokt. ,,We maken ons ernstige zorgen over wat er komen gaat.’’