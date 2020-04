Malou (46) raakte besmet met het coronavirus in Tirol: ‘Autoriteiten moeten dit hebben geweten’

Quote Een vriend is met een dubbele longontste­king in het ziekenhuis beland Malou van Breevoort Van Breevoort zegt de claim niet te hebben ingediend voor het geld. ,,Ik denk ook helemaal niet dat Oostenrijk geld uit gaat keren. Ik heb de claim ingediend omdat ik er bekendheid aan wil geven. Ik weet 100 procent zeker dat Tirol allang wist dat er corona was. Wintersporters zijn bewust de brandhaard ingestuurd en daar zijn mensen heel ziek van geworden. Een vriend is met een dubbele longontsteking in het ziekenhuis beland. Hij moet nu zes weken revalideren.”



Van Breevoort vertrok op maandag 9 maart met twee vriendinnen naar Sankt Anton am Arlberg, een bekend wintersportoord in de deelstaat Tirol. ,,En op 13 maart zijn we gevlucht.” Hoe ze dat bedoelt? ,,Precies zoals ik het zeg. We zijn letterlijk Sankt Anton uitgevlucht.”

Verdenking

Na een week thuis werd duidelijk dat Van Breevoort de besmetting waarschijnlijk heeft opgelopen in de bar Mooserwirth. Onderzocht wordt de verdenking dat daar in februari al het virus werd vastgesteld bij een medewerkster van de bar, zonder dat de autoriteiten daarover werden geïnformeerd. ,,Bovendien landde begin maart al een vliegtuig in Reykjavik waarin verschillende mensen uit Oostenrijk zaten die besmet waren met het virus.”



Van Breevoort vindt het te makkelijk gezegd dat ze helemaal niet op wintersport hadden moeten gaan. ,,Toen wij naar Tirol vertrokken, was er nog maar één besmetting in Oostenrijk gemeld en dat was aan de andere kant van het land. Er was ook helemaal geen negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken. Hoe hadden wij moeten weten dat dit zo zou aflopen?”

Enkele bars dicht

Quote De plaatselij­ke onderne­mers en bewoners praatten er helemaal niet over Malou van Breevoort De eerste dagen leek er nog geen vuiltje aan de lucht in het populaire skigebied, maar daarna begonnen de geruchten dat er mensen in het gebied mogelijk met het coronavirus besmet waren mondjesmaat te komen. ,,Kort daarna ging ook de eerste bar dicht. Enkele andere bars volgden. Dat was achteraf gezien al een voorbode van dat er iets groots gaande was, hoewel er verder nog niks veranderde. De plaatselijke ondernemers en bewoners praatten er helemaal niet over. Waarschijnlijk omdat het hoogseizoen was.”



Uiteindelijk lieten de autoriteiten op donderdag 12 maart weten dat het wintersportoord vanaf zondag 15 maart dicht zou gaan. Nog altijd maakten Van Breevoort en haar vriendinnen zich weinig zorgen. ,,Er leek niets groots aan de hand te zijn en we zouden zaterdagavond sowieso naar huis gaan met de trein.”

Zweten

In de nacht van donderdag op vrijdag voelde Van Breevoort zich plotseling niet lekker. Ze lag te zweten in bed, maar de volgende ochtend voelde ze zich weer wat beter. ,,Ik heb er toen geen moment bij stilgestaan dat ik het coronavirus zou kunnen hebben. Ik dacht dat ik gewoon last had van een kater.”



Samen met een vriendin nam ze de volgende dag de skilift naar boven. ,,In de lift werd ik plotseling helemaal niet goed. Ik begon ontzettend te zweten. Toen zei mijn vriendin: ‘Nou Marlou, dit is misschien wel iets meer dan een kater.’” Van Breevoort besloot dat ze zo snel mogelijk terug wilde naar het hotel en daarna het liefst naar huis. ,,Ik heb boven op die berg zitten kijken of ik onze treintickets kon omboeken.”



Maar eerst moest ze nog naar beneden. Nog voordat ze bij het hotel was, werd ze gebeld. Het was het hotel. ,,Ze vroegen waar we waren en zeiden dat Sankt Anton bijna in lockdown zou gaan. We moesten zo snel mogelijk terugkomen en het gebied verlaten.”

Chaos

Quote Mensen schreeuw­den tegen elkaar op straat, tassen werden van mensen afgerukt en kinderen begonnen te huilen Malou van Breevoort Wat volgde was een chaotische en hectische avond. ,,In een tijdsbestek van 15 minuten veranderde alles. De kerkklokken begonnen te luiden. Mensen schreeuwden tegen elkaar op straat, tassen werden van mensen afgerukt en kinderen begonnen te huilen. Taxibusjes die langskwamen werden door mensen belaagd te stoppen.”



Van Breevoort en haar vriendinnen wisten uiteindelijk hun spullen op te halen in het hotel en met zes bevriende jongens een taxi te bemachtigen. ,,Het was een race tegen de klok. De chauffeur bleef maar zeggen dat hij nog maar een paar minuten had om ons weg te krijgen. De weg werd al afgezet. Halverwege moesten we rechtsomkeert maken omdat we een politieauto tegemoet reden.”

Koorts

Uiteindelijk lukte het om het gebied te verlaten. Ze reisden verder naar Innsbruck en vanuit daar vertrok iedereen de volgende dag - het was al laat - terug naar Nederland. ,,Tijdens de terugreis werden steeds meer mensen ziek.” Ook Van Breevoort is goed ziek geweest. ,,Ik heb me echt heel beroerd gevoeld. Ik had een paar dagen hoge koorts. Er wordt steeds gezegd dat de incubatietijd één of twee weken is, maar dat klopt blijkbaar niet als je een brandhaard in gaat.”