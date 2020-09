'Mama, wat moet je doen als een vriend stiekem gemene dingen zegt over een ándere vriend?’

Podcast Morgen staat de vader van de ontvoerde Insiya (6) terecht, komt het meisje ooit terug?

17:39 De Indiase miljonair die vier jaar geleden zijn toen 2-jarige dochter liet ontvoeren en naar India liet brengen, staat morgen in Amsterdam eindelijk voor de rechter. Op papier althans, want Shehzad Hemani zal er niet bij zijn. Of Insiya ooit terugkomt, is de vraag.