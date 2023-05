Man (22) overlijdt na bedrijfsbarbecue terwijl bedrijfsleider en directeur afwisten van salmonellabesmetting

Update Staat stelt bedrijf 3M aansprake­lijk voor schadelij­ke stof in Wester­schel­de: ‘Vervuilers moeten betalen’

De Nederlandse staat vindt dat het Amerikaanse chemieconcern 3M de schade moet vergoeden die de schadelijke PFAS in de Westerschelde heeft aangericht. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het bedrijf aansprakelijk gesteld, zo heeft de landsadvocaat in een brief aan 3M laten weten.