Man (25) urenlang vastgehouden en zwaar mishandeld na ‘date’

De afspraak, gemaakt via een datingapp, vond die 28e van november plaats in de omgeving van de Tilburgse Matterhornstraat. Als de date is afgelopen, wordt het slachtoffer uit Oosterhout volgens de politie plots door meerdere mannen belaagd. Zij mishandelen hem en houden hem enkele uren lang vast.



In die tijd bedreigt het groepje de Oosterhouter en maken enkele duizenden euro's buit. Het slachtoffer kan pas bellen voor hulp op het moment dat de mannen weggaan. Toegesnelde agenten treffen niet veel later een gewonde man aan. Een ambulance brengt hem naar het ziekenhuis.