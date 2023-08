Man (28) verhuurt kamertje van 8 vierkante meter voor 800 euro: ‘Verplicht niemand om er te wonen’

met video In verzor­gings­huis vonden Willem (80) en Korrie (92) elkaar, nu kijken ze elke avond samen tv

Het zong al een tijdje rond in het huis, maar nu is het definitief: meneer Oversloot (80) en mevrouw Pieterson (92) vormen een setje. Hij zegt ‘smoorverliefd’ te zijn op de vrouw die schuin tegenover hem is komen wonen op de derde etage van het woonzorgcentrum. Zij spreekt liever van ‘houden van’.