Man (29) stompte zijn zwangere vriendin tegen kaak en trok haar aan de haren: ‘Ik sla je kind eruit’

,,Als ik vrijkom, komt het met haar niet goed.” Het zijn de woorden die een gejaagde K. op 7 maart 2021 roept vanaf de achterbank van een politieauto, niet lang nadat agenten hem oppakken omdat hij de auto van zijn zwangere vriendin vernielde. Een getuige ziet van een afstandje hoe de withete Utrechter op het voertuig inbeukt en staat te schreeuwen. ‘Kankerwijf, kankerkinderen’, tiert hij. Zijn vriendin probeert kalm te blijven, haar kinderen huilen.

Eén van de kinderen van de vrouw zegt later tegen de politie dat ze nog had geprobeerd om tussenbeide te springen. Het bloed van haar stiefvader zit nog op haar handen, zegt ze. Hij is met regelmaat boos op hun moeder. ,,Ze hebben meestal ruzie als hij bij ons is.”

Géén contactverbod

Het gaat flink mis op 7 maart, maar het is zeker niet voor het eerst dat de Utrechter zijn agressieve kant laat zien. Uit verklaringen van de vrouw blijkt dat K. haar tussen de periode van 31 december tot en met 9 februari stelselmatig mishandelde. Hij zou tegen haar benen, kaak, armen en rug stompen en schoppen, haar in haar buik en rug prikken met puntige voorwerpen, haar met een glazen kaars hebben geslagen en haar een keer zó lang met het gezicht in de bank hebben geduwd dat ze geen adem meer kreeg. Dit alles tijdens haar zwangerschap. De mishandelingen zouden plaatsvinden in Lopik, haar woonplaats, maar ook in Utrecht en Vianen.

Quote De kinderen zeggen dat de verdachte vaak boos is op hun moeder, dat ze hem vaak moeten tegenhou­den Officier van justitie

K. is vanwege ziekte zelf niet aanwezig in de rechtbank. Maar zijn advocaat wél, en die komt met een opvallend verzoek. De vrouw is inmiddels bevallen van hun kind, en zou aangegeven hebben dat zij niet wil dat het contactverbod tussen de twee geldig blijft. ,,Het gaat goed tussen de twee, een nieuw contactverbod is wel het laatste wat ze willen. Ze hebben inmiddels een zoontje gekregen dat ze écht samen willen opvoeden.”

Daar denkt de officier anders over. Hij wijst de rechter nog eens uitvoerig op de eerdere, ‘overtuigende’ aangiftes die de vrouw deed. Niet alleen beschreef ze uitvoerig hoe en wanneer ze werd mishandeld, ook baren de verklaringen van getuigen en de kinderen hem zorgen. Zo zou de vrouw na een ruzie naar haar buurvrouw gevlucht zijn, en na een incident tijdens oud en nieuw overstuur bij haar moeder zijn aangekomen.

Auto-ongeluk

De agressiviteit van K. was er niet altijd, benadrukt zijn advocaat. De Utrechter overleefde enkele jaren terug ternauwernood een ernstig auto-ongeluk, vertelt ze. ,,Hij heeft er hersenletsel aan overgehouden. Eén van de problemen die hij daardoor heeft gekregen, is dat hij agressief is.”

Quote Hij heeft er hersenlet­sel aan overgehou­den. Eén van de problemen die hij daardoor heeft gekregen, is dat hij agressief is Advocaat

Toch wijst de officier nog eens op het feit dat K. haar zou mishandelen voor de ogen van haar kinderen, en dat zij daarnaast verklaren dat er vaker sprake was van geweld. ,,De kinderen zeggen dat de verdachte vaak boos is op hun moeder, dat ze hem vaak moeten tegenhouden.” Daarnaast zien agenten ook een grote rode plek in haar gezicht, en zegt K. vanaf de achterbank van de dienstauto dat het ‘niet goed gaat komen met haar’ zodra hij vrijkomt. ,,Hij deed uitspraken zoals: ‘Ik sla je kind eruit.”

Hoewel de rechter de zaak hoog opneemt, acht ze slechts een deel van de mishandelingen bewezen mede omdat er niet genoeg bewijs is van letsel. Maar dát er sprake was van huiselijk geweld (het stompen op de kaak en trekken aan haren) tijdens haar zwangerschap, en dat de man haar auto vernielde – dat staat vast. Ze legt de man een taakstraf op van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie weken, plus een verplichte behandeling en een locatieverbod. De baby samen opvoeden zit er voorlopig niet in: want ook dat contactverbod komt er gewoon.