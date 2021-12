Man (31) overleden na schietpartij, dader spoorloos

Bij een schietpartij op de Westerbeekstraat in de Rotterdamse wijk Hillesluis is op oudejaarsavond een man (31) om het leven gekomen. Er werd nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar zonder succes.

Terwijl overal in de wijk het vuurwerk in de lucht vliegt, hebben vele buurtbewoners zich achter het lint verzameld. Het de 31-jarige ligt op de stoep, naast een scooter en plastic tas in een opvallend grote plastic tas. Er zijn kort na kwart over zeven 's avonds meerdere kogels afgevuurd.

Wat zich exact heeft afgespeeld, is onduidelijk. De bewoner van de woning waar het slachtoffer ligt, was niet thuis tijdens de schietpartij. ,,Ik was met mijn vrouw en kinderen bij mijn moeder, hier vlakbij. Gelukkig maar, dat mijn kinderen die niet hoefden mee te maken.’’

‘Afschuwelijk voor familie’

Een buurvrouw belde hem op ‘dat er iemand onder een laken lag’. De buurman is in shock als hij de situatie ziet. ,,Ik hoopte op een positieve start van 2022, maar dit is afschuwelijk. Zeker ook voor de familie van het slachtoffer.’’

Volledig scherm Een man overleed na een schietpartij op straat. © Media TV

Van de politie hoort de buurman dat zijn wagen die voor de deur stond, ook is geraakt door kogels net als de scooter. Een van zijn autobanden zou lek zijn. Of buren die wel thuis waren, iets hebben gezien is de vraag. De meeste dachten vuurwerk te horen, dat al de hele dag wordt afgestoken en hadden geen idee van het drama bij hen in de straat.

Familie opgevangen

De schutter zou zijn weggevlucht. Een getuige had het over een grijze auto. De politie doet buurt- en sporenonderzoek. De familie van het slachtoffer, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is inmiddels geïnformeerd door de politie opgevangen door de politie.

De moord is de twintigste in de Rotterdamse regio in 2021.