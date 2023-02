Man (35) uit Huissen omgekomen bij botsing tegen truck op A15 bij Valburg

Een automobilist uit Huissen is overleden nadat hij woensdagochtend vroeg zwaargewond raakte bij een ongeluk op de A15. De 32-jarige man botste met zijn auto achterop een vrachtwagen. Zijn auto vloog kort daarna in brand. Net vóór dat moment wisten andere automobilisten de Huissenaar uit zijn auto te trekken.

Door het ongeluk en de hulpverlening die meteen op gang kwam, kregen andere weggebruikers te maken met een flinke vertraging op de A15 in de richting van Tiel en Rotterdam: de snelweg in knooppunt Valburg was uren afgesloten. Rond negenen is de weg weer vrij gegeven.

Het ongeluk gebeurde rond 5.30 uur. Meerdere ambulances rukten uit, evenals de traumahelikopter. Het slachtoffer van het ongeval is naar het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Net na het middaguur maakte de politie bekend dat de 32-jarige man aan zijn verwondingen is overleden.

De Huissenaar kon door omstanders die het ongeluk zagen gebeuren, net op tijd op de auto worden getrokken, voordat die in brand vloog. Korte tijd later stond de wagen in lichterlaaie. De traumahelikopter landde op de snelweg om hulp te verlenen aan de gewonde slachtoffer. Die heeft uiteindelijk niet mogen baten.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De weg op het knooppunt Valburg werd dus helemaal afgesloten. Ook de rechterrijstrook in de tegenovergestelde richting, naar Nijmegen, was even dicht. Inmiddels is de route in beide richtingen weer vrijgegeven.

‘In de andere rijrichting is de weg nog dicht en er ontstaat nu ook file. De vertragingstijd is op dit moment 21 minuten over 5 kilometer', schreef Rijkswaterstaat.

Volledig scherm De A15 bij knooppunt Valburg, in de richting van Tiel/Rotterdam, is momenteel afgesloten na een ernstig ongeval. © Roland Heitink / Persbureau Heitink

