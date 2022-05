Man (41) vliegt met auto uit de bocht en overlijdt, motorblok door klap uit auto geslingerd

De auto raakte rond 17.10 uur van de weg in een bocht en botste tegen een boom. Dat gebeurde voor de deur van het Medisch Centrum Den Bosch. Daarna kwam het voertuig in een heg tot stilstand. Meerdere ambulances, politie, de brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen.

Het voertuig van het slachtoffer was flink beschadigd. Zover bekend waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De politie doet onderzoek. Zolang het onderzoek gaande is, is de weg afgesloten voor het overige verkeer.