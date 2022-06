Man (43) in luier stak buurvouw met priem: ‘Ik fantaseerde erover om een mooie vrouw te doden’

,,Het sluimerde al lang, ik wist het te onderdrukken, maar die dag had ik daar geen weerstand tegen en wilde ik de fantasie uitvoeren om iemand te doden, of zelf gedood te worden”. Dat zei de 43-jarige Hagenaar Ferry V. over het incident op 27 december waarbij hij zijn overbuurvrouw aan de Uitgeeststraat met een priem in haar zij stak.

Het slachtoffer hield daar een ongeveer 1 centimeter diepe steekwond aan over. Het Openbaar Ministerie vindt de hele opbouw naar de steekpartij toe dermate planmatig dat kan worden gesproken van poging tot moord. Tegen V. werd vijf jaar celstraf geëist en TBS met voorwaarden: een mildere TBS-vorm.

Fantasieën

Op de bewuste dag trok V. een luier aan, niet vanwege incontinentie, maar als onderdeel van zijn weekendritueel waarbij hij zich onder invloed van cannabis en geweldsfilms onderdompelde in zijn fantasieën. In die fantasieën werden bijvoorbeeld een aantrekkelijke vrouw en hijzelf gedood, liefst met kogels of pijlen. Toen de volgens V. aantrekkelijke onderbuurvrouw die dag in de werkelijke wereld langs zijn raam liep, werd hij ‘getriggerd’.

Hij maakte een pakketje -waarin ook weer een luier zat- en belde aan bij de vrouw ‘om een pakketje af te geven’ bij haar. Nadat zij zich over het pakje ontfermde en hij bij haar binnen stond en de deur achter zich dicht trok, stak hij plotseling toe met de priem. Volgens het slachtoffer deed hij dat met een ‘kille, emotieloze’ blik.

De hevig geschrokken vrouw bedacht zich geen moment en duwde de belager met al haar kracht omver. Ze viel vervolgens, maar wist naar de galerij te vluchten. Een toegesnelde buurvrouw ving haar op.

V. zegt dat hij niet met volle kracht heeft gestoken en de priem als het ware heeft teruggetrokken toen deze daadwerkelijk in aanraking kwam met de huid van het slachtoffer. Zijn advocaat stelt dan ook dat er helemaal geen sprake is van een moordpoging, maar van zogenaamde ‘vrijwillige terugtred’, nog net bijtijds bij je positieven komen om te voorkomen dat je schade aanricht.

Schadevergoeding

Wat betreft het slachtoffer is die schade wel degelijk aangericht. ,,Er is een leven vóór en een totaal ander leven ná die 27e december”, zo liet zij in een door haar advocate voorgelezen verklaring weten. Zelf was zij niet bij de zitting aanwezig. De vrouw is verhuisd en heeft tijdens de nog immer voortdurende verwerking veel van haar werkzaamheden moeten missen. Zij eist een schadevergoeding van ruim 38.000 euro.

De autistische man was nooit eerder met justitie in aanraking geweest maar wél al in behandeling bij de GGZ. Hij wil zelf ook graag de TBS-maatregel omdat hij niet wil dat ‘zoiets nog een keer gebeurt’. Hij heeft zelf herhaalde malen aangeboden om met het slachtoffer - dat hij niet beter kende dan dat hij in een lift weleens een praatje met haar had gemaakt- een ‘mediation’ traject aan te gaan. Haar standpunt daarover kwam niet echt onverwacht: ,,Ik wil deze man nooit meer in mijn leven zien”.

