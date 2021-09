Man (43) opgepakt na vondst dode vrouw in kofferbak bij ziekenhuis Almelo

De politie heeft een 43-jarige man uit Almelo aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de 56-jarige Sandra Rozeman uit Almelo. Het slachtoffer werd woensdagochtend dood aangetroffen in de kofferbak van een auto , die geparkeerd stond op de parkeerplaats bij het ziekenhuis ZGT in Almelo.

In de auto werd het stoffelijk overschot van de 56-jarige vrouw uit Almelo gevonden. De politie heeft direct een onderzoek ingesteld. Uit onderzoek is woensdag al vast komen te staan dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie hield daarop een 43-jarige man uit Almelo aan in deze zaak.

Onderzoek in volle gang

Later op de middag werd ook onderzoek verricht in een woning aan de Zonnebloemstraat. Mogelijk is deze woning gelinkt aan het incident, zo laat de politie weten.

Ze wil niet bevestigen dat het inderdaad om Sandra Rozeman gaat, maar meerdere bronnen hebben tegenover deze site bevestigd dat de 56-jarige Almelose het slachtoffer is.

Thuis vermoord

Het meest waarschijnlijke scenario is dat aangehouden man zijn partner in de nacht van dinsdag op woensdag zou hebben omgebracht. Er is geschreeuw gehoord in de buurt van de woning aan de Zonnebloemstraat in de wijk De Riet, zo hebben getuigen verklaard.

De man zou daarna het lichaam in de kofferbak van de witte auto hebben gelegd en naar het ziekenhuis zijn gereden. Daar zou hij zijn daad hebben opgebiecht en een poging hebben gedaan zichzelf van het leven te beroven.

Politie zoekt getuigen en beelden

„We kunnen op dit moment geen mededelingen doen over de inhoud van deze informatie en of deze op waarheid berust”, aldus woordvoerder Henk Kremer van de politie.

„Het onderzoek is nog in volle gang en we hebben al de nodige getuigen gesproken. Mensen die meer weten of iets gezien hebben of beschikken over camerabeelden, willen we graag spreken”, aldus Kremer.