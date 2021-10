Man (51) ontploft na tien jaar overlast van buurman en gaat hem te lijf met knuppel

Het geheime wapen van de politie tegen klimaatac­ti­vis­ten koop je gewoon in de supermarkt

15 oktober Agenten mogen naar hun wapenstok pakken. Of pepperspray. Of - als het echt niet anders kan - hun dienstpistool. Maar het middeltje waarmee ze klimaatactivisten aanpakken, kan iedereen gewoon kopen in de supermarkt. Je kan het gebruiken voor activisten die zich hebben vastgelijmd. En als je dorst hebt: je kan het ook drinken. Heerlijk.