Man (55) uit Tilburg die gewond raakte door politieschot in Arnhem had een mes

UPDATEBij een dreigende situatie in Arnhem is een gewonde gevallen, omdat de politie zich genoodzaakt voelde om te schieten op een man uit Tilburg (55). De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht onder politiebegeleiding.

De politie was in de woning, waar de Tilburger zich op dat moment bevond, aanwezig om te bemiddelen in een situatie waarbij een man zou dreigen met een mes. De man wilde zich niet overgeven.

Hij bedreigde ook de politiemannen, waardoor een dreigende situatie ontstond voor de politie en de mensen die aanwezig waren in de woning. De agent in kwestie besloot om een waarschuwingsschot te lossen. Daar reageerde de man ook niet op, waarna de agent zich genoodzaakt voelde om de man in zijn been te schieten.