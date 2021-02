Man (70) bespiedde zijn therapeute met verrekijker, stuurde smerige brieven en stak banden lek

Tarik O. reed Sebastiaan uit Wijchen dood toen hij een foto van zijn auto wilde maken: ‘Auto is het moordwapen’

16:53 De 19-jarige Woerdense Tarik O. zou november vorig jaar in Wijchen de 42-jarige Sebastiaan doodgereden hebben omdat deze een foto van zijn kenteken maakte. Dat zei het Openbaar Ministerie donderdagmiddag tijdens een zogeheten pro-formazitting tegen O.. ,,Er is sprake van doodslag. Auto is het moordwapen”, aldus de officier van justitie.