Man (70) ontkent dat hij buren met benzine overgoot: ‘Er wordt een toneelstuk opgevoerd’

Het is niet voor het eerst dat er bij de verdachte een ruzie op straat is ontstaan. Dat het op 17 juni vorig jaar mis ging bij zijn woning, had volgens de man te maken met zijn Syrische achtergrond.



,,Wij worden gediscrimineerd en geterroriseerd. Het is allemaal heel erg wat er is gebeurd. Wij doen aangifte en de politie doet vervolgens helemaal niets. Het is een complot.”