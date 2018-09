Man (71) uit Arnhem opgepakt voor witwassen half miljoen euro

Er zijn onder meer doorzoekingen gedaan in zijn woning en in een loods in Arnhem en Zwolle. Daarbij is beslag gelegd op zijn fysieke en digitale administratie. Ook heeft de Belastingdienst op twee van zijn auto's beslag gelegd.



Volgens de FIOD is in ruim een half jaar een half miljoen euro naar bankrekeningen van zijn vennootschap overgeboekt. Ook heeft de man vermoedelijk grote sommen contant geld gestort. De herkomst daarvan is onbekend. Volgens de Belastingdienst heeft de vennootschap geen omzet. Ook blijkt uit de systemen dat de man van een uitkering leeft. Vermoedelijk heeft de verdachte het geld witgewassen en heeft hij valsheid in geschrifte gepleegd.



Witwassen heeft volgens de FIOD prioriteit bij de overheid, omdat het 'allerlei vormen van ernstige criminaliteit bestrijdt'.