Man (78) uit Lelystad overleden nadat twee ziekenhuizen, waaronder St Jansdal Harderwijk, geen plek meer hadden

UpdateEen 78-jarige man uit Lelystad is op 16 oktober overleden nadat hij niet direct terecht kon op de spoedeisende hulp van twee ziekenhuizen. Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk was een van de twee ziekenhuizen waar hij niet terecht kon. Het slachtoffer overleed uiteindelijk aan de gevolgen van een hartaanval.

Dat vertelt zijn dochter, Caroline van Blerkom, in EenVandaag. Volgens het programma waren alle bedden in de nabije omgeving bezet als gevolg van het coronavirus. De man kon pas bij een derde ziekenhuis in Hilversum terecht, waar hij kort daarna overleed. Van Blerkom vertelt in het programma dat het St Jansdal ziekenhuis als eerste werd benaderd, waarna Amersfoort in beeld kwam. Toen daar ook geen plek was is hij naar Hilversum gebracht.

Woordvoerder Anneke Plette zegt, hoewel ze niets kan zeggen over deze specifieke situatie, dat het af en toe voorkomt dat de afdeling spoedeisende hulp in Harderwijk vol ligt. ,,Maar dat kan af en toe ook voorkomen als er geen corona heerst. Natuurlijk zal de druk op de spoedeisende hulp nu iets hoger zijn maar het is beheersbaar. Het is zeker niet zo dat we continu vol zitten.”

Het is niet duidelijk of het slachtoffer is overleden door de relatief lange zoektocht naar een plek in het ziekenhuis, vertelt zijn dochter. ,,Maar geholpen heeft het natuurlijk niet.” Ze vervolgt: “Mijn vader was 78 jaar oud en had een prima gezondheid. Hij werkte nog in een supermarkt, met heel veel plezier. Het is voor ons moeilijk te bevatten dat hij er niet meer is en dat we geen afscheid konden nemen. Hij is alleen gestorven.”

Slechtste scenario

De ziekenhuizen koersen nog steeds op het slechtste scenario qua aantallen coronapatiënten, ondanks de twee weken geleden ingezette nieuwe maatregelen. Hierdoor komt de reguliere zorg, zoals het behandelen van een hartaanval, steeds meer in gevaar. Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zitten we momenteel nog steeds op de lijn die uiteindelijk leidt tot 4513 reguliere coronapatiënten in het ziekenhuis en zelfs boven de lijn die gaat naar 1219 zieken op de ic. Nog meer ingrepen, zoals een lockdown, veranderen niets aan deze situatie.

Het goede nieuws is dat we naar een piek toegaan, maar de vraag is hoe snel. Het is essentieel dat de curve snel afvlakt, stelt Kuipers, omdat we anders langer bezig zijn met het herstel.

