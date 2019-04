Man aangehouden met getrokken wapens in Eindhoven

Tijdens de spits kwam de politie met veel wagens op de man af, die in een donkere auto reed. Met getrokken pistolen liepen ze op de verdachte af, die op dat moment in zijn auto zat met deur open. Hij gaf zich over en is meegenomen naar het politiebureau.



De politie kan nog niet zeggen of de man betrokken is bij de schietpartij van vanochtend op de Beukenlaan, waarbij een 54-jarige man omkwam.



Op dit moment is er aan beide kanten van de weg langzaam rijdend verkeer. De politie doet onderzoek. Er was ook Belgische politie aanwezig. Waarom is nog onduidelijk.