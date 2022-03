Man aangereden na ‘verkeersruzie’: Verdachte (20) laat auto verderop achter en vlucht

Woensdag even na 21.30 uur kwamen de brandweer, ambulance en de politie op een melding over een ongeluk af. Volgens ooggetuigen zouden er op de Ganzepoelweg ten oosten van Angerlo meerdere personen uit een auto zijn gestapt nadat er een klein ongeval plaatsvond met een zwarte BMW.

Twee personen aangereden

Volgens diezelfde ooggetuigen wilde de bestuurder van de BMW ervandoor gaan en reed daarbij twee personen aan. Of zij betrokken waren bij het eerste ongeval is niet bekend. Eén van hen, de 26-jarige man uit Zutphen, raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De BMW van de Rhedenaar werd uiteindelijk 1,5 kilometer verderop aangetroffen, zonder dat er iemand in de auto zat. De politie heeft de omgeving vervolgens uitgekamd, maar er is niemand meer aangetroffen. De volgende ochtend kon de verdachte echter alsnog worden aangehouden.

Een ongevallenanalist kwam later nog ter plekke en heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het ongeval. De Ganzepoelweg is lange tijd afgesloten geweest voor overig verkeer. De politie zegt nog niet te kunnen bevestigen wat de reden van het ongeluk was. ‘Het is één van de scenario’s dat de aanrijding opzettelijk was', laat een woordvoerster weten.