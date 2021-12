Man belde 600 keer scheldend op naar Chinees restaurant: ‘Het was een uitlaatklep voor mij’

De verdachte bedreigde in 2017 onder meer de politicus Thierry Baudet. ,,Ik ga hem de volgende keer 61 keer in zijn bast steken met iets scherps”, schreef hij. Jesse Klaver van Groen Links wilde hij ‘kelen’. Kees Verhoeven en Alexander Pechtold van D66 werden in de berichten onder YouTube-filmpjes ook bedreigd met ‘iets scherps’.

De bedreiger verklaarde bij de politie dat hij de berichten plaatste om ‘likes’ van anderen te ontvangen. Die aandacht was verslavend. Hij kon niet meer zonder de bedreigingen. Na een aanslag op een kerstmarkt in de Franse stad Straatsburg, kondigde hij aan hetzelfde te gaan doen in Nederland.

Zeshonderd keer gebeld

In 2019 richtte hij zijn agressie op een Chinese restauranthouder. Hij belde in anderhalf jaar tijd zeshonderd keer naar het eethuis, en begon dan in het wilde weg te schelden. Ook plaatste hij op internet een honderdtal negatieve recensies over het restaurant, terwijl hij er niet eens een loempia had besteld. ,,Het was een uitlaatklep voor mij”, zei de verdachte bij de politie over dit vervelende pestgedrag.