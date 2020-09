Man beweert dat hij bij geheime dienst werkt en monteert blauwe flitslichten in zijn Audi

Veel meer klusonge­val­len tijdens de lockdown: ‘Waar zijn je vingers, vroeg mijn vrouw’

13 september Sinds de uitbraak van corona in Nederland zijn we - thuisblijvend - massaal aan het klussen geslagen. Dat heeft geleid tot een toename in het aantal ongevallen. In maart, april, mei meldden zich 152 patiënten op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis met ernstig letsel. Het merendeel had doorgesneden pezen en zenuwen in de hand of arm, geamputeerde vingers en botbreuken.