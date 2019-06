Man bij wie keel werd doorgesneden: ‘Ambulance ging eerst dader Malek F. helpen’

Live twitterHeftige slachtofferverklaringen op dag twee van de rechtszaak tegen de ‘Haagse steker’ Malek F, de man die vorig jaar bij de Haagse Hogeschool zomaar op voorbijgangers in stak. Bij sommige van hen sneed de uit Syrië gevluchte Palestijn de keel door of hij probeerde dat. De slachtoffers overleefden ternauwernood de aanslag van 5 mei 2018. Verslaggever Jorina Haspels is in de rechtszaal in de rechtbank bij Schiphol en twittert.

Aan het begin van dag twee van het proces, heeft Malek F. spijt betuigd tegenover de slachtoffers. ,,Uit het diepst van mijn hart.” Eerder schreef hij al een brief waarin hij spijt betuigde. Toch zijn er ook vraagtekens omdat Malek in afgeluisterde gesprekken liet blijken dat de brief een strategische zet was.

Inmiddels is begonnen van de slachtofferverklaringen. Slachtoffer J.K., een student, vertelt dat hij nog steeds amper in de spiegel durft te kijken vanwege de littekens. ,,Met mijn hand heb ik een tijdje de wond dichtgehouden. Ik dacht dat ik zou doodbloeden, maar ik bleef vechten. Meer dan een jaar later denk ik: had ik het maar niet overleefd. De stress pijn waar ik nu leef is voor mij te veel. Je bleef maar steken. ik heb mij nooit zo hulpeloos en angstig gevoeld als toen. En niemand die jou wegtrok. Mijn klasgenoten gaan afstuderen, het lukt mij nog steeds niet om naar school te gaan. Ik hoop uit het diepst van mijn hart dat je nooit meer vrij komt.”

Een ander slachtoffer vertelt dat hij ‘iets glimmends’ zag en ineens op de grond lag. ,,Mijn nek voelde als een warmwaterbad.” Hij dacht dat hij dood ging. ,,Ik dacht mijn vrouw en kinderen nooit meer te zien. Ik was verbaasd dat ik ze weer zag. De impact is enorm geweest en niet voorbij. Op onze relatie heeft het veel invloed gehad. Ik vind dat deze verdachte het hellevuur verdient.”

Heftig is de verklaring van een slachtoffer bij wie de keel werd doorgesneden, voorgelezen door een zwager: ,,Ik voelde geen huid maar warm vlees.” Toen het slachtoffer ‘fuck’ wilde roepen, klonk dat veel zachter dan hij dacht. Tegen zijn vriendin zei hij ‘I love you, I'm gonna die'. Toen de man zijn hand van zijn hals haalde, zag hij de ogen van zijn vriendin wegdraaien. ,,Ik kon niet meer slikken en ben rechtop gaan zitten om niet te stikken.” De man zag de ambulance komen en zag dat die eerst Malek ging helpen. Daar is hij nog boos over. ,,Ik voel me in de steek gelaten.”

Malek mak af en toe iets zeggen. Hij spijt hem, zegt hij dan.

Paranoïde

Vrijdag op dag één van de rechtszaak tegen Malek F. bleek dat hij geradicaliseerd was en sterke jihadistische gedachten had, maar ook dat hij niet aan een terreurgroep verbonden is en grote psychische problemen had en heeft. Deskundigen oordelen dat de paranoïde Malek zelfs nu nog psychotische trekjes heeft, ondanks de medicijnen. Vrijdag toonde hij zich soms helder, soms warrig.

Maleks familie vertelde vorig jaar al aan deze site over zijn traumatische verleden in Syrië. Hij vluchtte in 2014 toen de oorlog daar te heftig werd. Malek haalde de rest van het gezin ook over om te vluchten. Zijn vader verdronk toen een boot kapseisde. Malek voelde zich schuldig over de dood van zijn vader. Daarna begon hij met blowen en raakte steeds meer de weg kwijt. Enkele maanden voor de steekpartij van 5 mei gooide hij in verwarde toestand zijn huisraad op straat. Daarna was hij enige tijd onder behandeling van ggz-instelling Parnassia.

Volledig scherm De na de steekpartij neergeschoten Malek F. © Videostill De vraag hoe helder Malek was op de dag van de aanslag en de weken daarvoor, is nog moeilijk te beantwoorden. De taal die hij uitsloeg tijdens afgeluisterde gesprekken was ronduit extremistisch. Een kleine twee weken voor de aanslag kreeg Malek te horen dat zijn naturalisatieverzoek was afgewezen. Daar was hij boos over. Deskundigen zeggen dat hij geheel ontoerekeningsvatbaar is.

Justitie verdenkt Malek van drie pogingen tot moord. F. zou tijdens het steekincident ‘Allahu Akbar’ hebben geroepen en zou op Facebook hebben gepost dat ‘alle gelovigen moeten lijden’. Malek F. werd na de steekpartij neergeschoten door de politie. Drie slachtoffers belandden zwaargewond in het ziekenhuis. Zij ondervinden tot op de dag van vandaag last van de aanval.